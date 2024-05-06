عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية: الوثيقة لها نظام معين في العرض داخل المكتبة وتصنف وتخزن وليست متاحة للعامة

مدير مكتبة الإسكندرية: الوثيقة لها نظام معين في العرض وليست متاحة للعامة

د. أحمد زايد
د. أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، للكاتبة الصحفية أمينة النقاش، زوجة الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، بشأن الوثائقالتي أهدتها للمكتبة خلال عام 2018.

وتعهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، بالانتهاء منرقمنة تلك الوثائق خلال الفترة المقبلة، وإعلان الأمر بحضورها داخل مقر المكتبة.


 

وأوضح إن "الوثيقة لها نظام معين في العرض داخل المكتبة؛ إذ أنها تُصنف وتُخزن وليست متاحة للعامة للاطلاع عليها إلا عند الطلب".


 

وأشار إلى أن المكتبة تعمل على رقمنة وثائق الراحل ضمن برنامج "ذاكرة مصر"، تكريمًا لصلاح عيسى، وتقديرًا لجهوده في الثقافةالمصرية، ولأنه إنسان عظيم ساهم إسهامات كبيرة وعظيمة.

 

ولفت إلى الانتهاء من رقمنة ثُلث تلك الوثائق حتى الآن، متوجها بحديثه إلى زوجة الراحل: "أطمئنك أن الوثائق موجودة ومفيش ورقة راحتمنها، لكن المكتبة تعرضت للضغط بسبب بعض الظروف كجائحة كورونا".

من جانبها، توجهت الكاتبة الصحفية بجزيل الشكر إلى مدير المكتبة على مداخلته، قائلة: "من حقي أن أسأل تلك الأسئلة وأكون قلقانة؛ لأنالفترة طالت ولم أرَ ثمارًا لأي وعد حصلت عليه".

 

واختتمت: الوعد الذي تقطعه على نفسك مسجل على الهواء، وأنا متأكدة أنك مش ممكن تقول كده إلا في برنامج للتنفيذ والإعلان القريب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن

أول قرار من «جوميز» بعد خسارة الزمالك أمام سموحة في الدوري

ترشيحاتنا

بيت العائلة المصرية يناقش مستقبل سوق العمل في مصر.. الأحد

ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري

ننتج 1.3 مليون طن سنويا.. "الفلاحين" تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن

أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب

جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور

أرخص موبايل أوبو بدقة 50 ميجابكسل بسعر مناسب للشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يمكن للتدخين أن يضر القلب؟.. تحذير عاجل

بنطلون مقطع .. ياسمين صبري تلفت الأنظار بالكاجوال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ