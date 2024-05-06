مدير مكتبة الإسكندرية: الوثيقة لها نظام معين في العرض وليست متاحة للعامة

مدير مكتبة الإسكندرية: الوثيقة لها نظام معين في العرض داخل المكتبة وتصنف وتخزن وليست متاحة للعامة

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، للكاتبة الصحفية أمينة النقاش، زوجة الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، بشأن الوثائقالتي أهدتها للمكتبة خلال عام 2018.

وتعهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، بالانتهاء منرقمنة تلك الوثائق خلال الفترة المقبلة، وإعلان الأمر بحضورها داخل مقر المكتبة.





وأوضح إن "الوثيقة لها نظام معين في العرض داخل المكتبة؛ إذ أنها تُصنف وتُخزن وليست متاحة للعامة للاطلاع عليها إلا عند الطلب".





وأشار إلى أن المكتبة تعمل على رقمنة وثائق الراحل ضمن برنامج "ذاكرة مصر"، تكريمًا لصلاح عيسى، وتقديرًا لجهوده في الثقافةالمصرية، ولأنه إنسان عظيم ساهم إسهامات كبيرة وعظيمة.

ولفت إلى الانتهاء من رقمنة ثُلث تلك الوثائق حتى الآن، متوجها بحديثه إلى زوجة الراحل: "أطمئنك أن الوثائق موجودة ومفيش ورقة راحتمنها، لكن المكتبة تعرضت للضغط بسبب بعض الظروف كجائحة كورونا".

من جانبها، توجهت الكاتبة الصحفية بجزيل الشكر إلى مدير المكتبة على مداخلته، قائلة: "من حقي أن أسأل تلك الأسئلة وأكون قلقانة؛ لأنالفترة طالت ولم أرَ ثمارًا لأي وعد حصلت عليه".

واختتمت: الوعد الذي تقطعه على نفسك مسجل على الهواء، وأنا متأكدة أنك مش ممكن تقول كده إلا في برنامج للتنفيذ والإعلان القريب.