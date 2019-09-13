عمالقة الموسيقى يبدعون فى ليلة حب حسن كامي بالأوبرا

ليلة حب بكى فيها نجوم الأوبرا وبرزت خلالها مشاعر تفيض بالحنين للراحل حسن كامى أحد أيقونات الأوبرا والدراما والتي نظمتها دار الأوبرا المصرية لتؤكد العرفان بانجازات مبدع خلوق ساهم بأعماله فى تشكيل مشاعر وتوجهات جيل من الفنانين كما جسدت قيم الإخلاص والوفاء وعبر خلالها عمالقة الموسيقى عن معاني سامية تجاه فنان عظيم.



تلك الليلة التي عزف فيها الدكتور حسن شرارة من مؤلفات والده الموسيقار عطية شرارة كونشرتو الفيولينه ثم اكتمل المشهد الموسيقي بعازف البيانو العالمي رمزى يسى الذي ابدع في موسيقي نوكتور لشوبان وكامبانيلا لباجانينى.



وكان من أبرز المشاهد عندما أجهشت السوبرانو إيمان مصطفى أثناء غنائها تأثرًا بذكرى الراحل حيث قالت إنه قدر لها أن تلتقى بالفنان حسن كامي ليكون أحد الأسباب القوية فى تحقيق أحلام الشباب باعتباره أول من اكتشف قدرات صوتها كما ساندها لاستكمال مسيرتها الفنية ودعمها بخبراته الطويلة لتنمو علاقة صداقة قوية حملت العديد من المعانى السامية.



وتألق نجوم فرقة اوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا الأوبرا بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشينزي في رثاء الأب الروحي لهم في مجموعة من أغاني أشهر الأوبرات العالمية منها كارمن ، ماكبث ، توراندوت ، روسالكا ، مدام بتر فلاى ، لوتشيا دى لامرمور ، شمشون ودليلة ، الحفل التنكرى ، لابوهيم إلى جانب مشهد النصر من أوبرا عايدة أداها ببراعة ( تحية شمس الدين – منى رفلة – رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور وليد كريم ، الباريتون مصطفى محمد والباص رضا الوكيل).



شارك أيضا فى الاحتفالية كضيوف شرف العازفون هشام جلال ( بيانو ) ، شريف عليان ( كونترباص ) ، حازم عبد القادر ( درامز ) إلى جانب فرق باليه أوبرا القاهرة ، الرقص المسرحى الحديث ، كورال أوبرا القاهرة وأخرجها هشام الطلى ، وتخلل الفقرات مادة فيلمية عن الراحل حسن كامى روى خلالها بعض ذكرياته الفنية وصاحبها مشاهد من أشهر أعماله الدرامية، كما أقيم على هامش الاحتفالية معرضا ضم عددا من الصور الفوتوغرافية الفنية والشخصية للراحل حسن كامي إلى جانب ملابس شخصية راداميس في أوبرا عايدة التى برع فى أدائها وبعض الأوسمة التذكارية الحاصل عليها.