عمرو الجنايني يفجر مفاجأة: عاقبنا شيكابالا لمحو الشكوك

فجر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، مفاجأة مدوية عن عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق على نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.



وقال عمرو الجنايني على هامش تواجده في مؤتمر توقيع عقود جائزة أفضل لاعب في أفريقيا اليوم، إن عقوبة شيكابالا جاءت بالصدفة.



وشدد عمرو الجنايني، إن عقوبة شيكابالا جاءت لتمحى أى شكوك حول مجاملات اتحاد الكرة للقلعة البيضاء ووجود عدالة اللجنة تجاه الجميع وتوقيع العقوبات على أي مخطئ مهما كان انتمائه.



وأكد عمرو الجناينى علي عدم وجود أي مجاملات لأي فريق، وأنه مكلف من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد المصرى ويقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.



وأضاف أنه مسئول أمام الفيفا وأمام الله وأمام ضميره للخروج من المرحلة الحالية بمكتسبات جديدة.