قطار المحاكمات اليوم.. نظر محاكمة 12 متهما لانضمامهم لـ تنظيم داعش.. و44 بينهم لاعب أسوان فى قضية ولاية سيناء

قطار المحاكمات اليوم:

محاكمة 12 متهما لانضمامهم لـ تنظيم داعش

محاكمة موظف اختلس 13 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة

إولى جلسات دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل الإذاعة

محاكمة 44 متهما بينهم لاعب أسوان فى قضية ولاية سيناء





تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من الجلسات المهمة على رأسها محاكمة 44 متهما بينهم لاعب أسوان حمادة السيد فى قضية ولاية سيناء، وكذلك محاكمة 12 متهما لانضمامهم لتنظيم داعش، وغيرهما من القضايا الأخرى.





تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.





وتعقد لجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي





وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.





وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.





وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.





وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى ، والتى طالب فيها بوقف بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى لمنع الفتنة.









واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهما،وحملت رقم 47472 لسنة 71 قضائية.





وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.





وأضافت الدعوى أن عددا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها الموضوعات، وأن لنا عبرة في البرامج الدينية التي كانت تذاع في الماضى، فكانت جميعا مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوى، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية لتوخى الحذر من إحداث فتنة مثلما حدث في برنامج الشيخ سالم عبد الجليل.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، محاكمة موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بتهمة اختلاس 13 مليون جنيه.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، وعضوية المستشارين صلاح محمد عبدالرحمن ومحمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف شكر، وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.





جاء في تحقيقات النيابة أن المتهم "وائل.ج" موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة مدخل بيانات مالية ثالث، في غضون يوليو 2017 حتى يونيه 2018، وبصفته أمين عهده، اختلس مبلغ 13 مليونا و842 ألف و346 جنيها المملوكة لجهة عمله، والذي وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.





كما قام بالتزوير في المحررات الإلكترونية واستعمالها فيما زورت من أجله، وأدخل سلع وهمية بمبالغ تفوق قيمتها وإعادة بيعها بمبلغ زهيد والتلاعب في حركات المنصرف والمبيع من السلع واستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله بإرسالها إلكترونيا لأعمال اثارها والاحتجاج بما دون بها ما مكنه من اختلاس المبلغ.





وتنظر الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، محاكمة 44 متهما في قضية "ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.



