التعليم: منظومة الكتب المدرسية تشمل أكثر من 177 مليون كتاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة الكتب المدرسية منظومة ضخمة جدا، حيث تقوم الوزارة سنويا بطباعة أكثر من 177 مليون كتاب مدرسي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم طباعة كتب لرياض الأطفال ومراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في التعليم العام، بالإضافة إلى كتب التخصصات الثانوية الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي والاعدادي المهني والتعليم المزدوج والتعليم المجتمعي



كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم كذلك طباعة كتب التربية الفكرية والصم ضعاف السمع ، والخط العربي .



جدير بالذكر أنه كان قد بدأت الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 وتستمر إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي فمن المقرر أن تبدأ الدراسة من 21/9/2019 وتستمر حتى 4/6/2020.