موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ومن المقرر، أن تقام المباراة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.





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ويتطلع ليفربول إلى مواجهة اليوم أمام نيوكاسل، لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، بعدما خسره الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه البطل مانشستر سيتي.



