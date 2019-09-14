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رياضة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ومن المقرر، أن تقام المباراة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 2

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport France HD

RMC Sport 1

ويتطلع ليفربول إلى مواجهة اليوم أمام نيوكاسل، لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، بعدما خسره الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه البطل مانشستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة، بعد مرور 4 جولات فقط من البريميرليج.

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