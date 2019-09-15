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اقتصاد

بسعر 5650 جنيهاً للمتر.. تعرف على اسعار شقق مشروع جنة بـ ملوي الجديدة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي
آمنة عبدالعظيم
تطرح وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا 512 وحدة سكنية ضمن مشروع "جنة" للإسكان المتميز بمدينة ملوى الجديدة بمساحات من 100 إلى 160 مترًا مربعًا، وبسعر 5650 جنيهًا للمتر المربع.

ولا يشمل سعر المتر نسبة التميز ولا قيمة وديعة الصيانة التى تبلغ 5%، وكذا الرسوم الإدارية ورسوم مجلس الأمناء وتبلغ 1.5%، ويصل سعر الوحدة فى أقل مساحة 100 متر إلى 576 ألف جنيه تقريبًا، بخلاف الرسوم المقررة.

وسجّلت أعلى وحدة مساحة 161 مترًا مربعًا سعر 946 ألف جنيه بخلاف الرسوم التى تصل لنحو 6.5 % من قيمة الوحدة.

ويمكن سداد قيمة الوحدة على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، بدون فوائد، وتشترط الهيئة ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ويجب ألا يكون سبق له الاستفادة من وحدات سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى.

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