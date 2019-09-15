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رياضة

المصري مع بطل زنجبار .. مباريات اليوم الأحد 15-9-2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:25 ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
ريهام بكير
يلتقي فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره ماليندى بطل زنجبار اليوم الاحد الموافق15-9-2019 فى تمام الثالثة والربع عصرًا ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 التمهيدى ببطولة الكونفدرالية .

كما تستأنف الجولات الأوروبية بالعديد من المباريات الأحد 15-9-2019.

البداية مع الدوري الانجليزي ، تنطلق في الثالثة عصرا مباراة ، بورنموث وإيفرتون ، وفي الخامسة والنصف لقاء ، واتفورد مع آرسنال.

وفي اسبانيا تقام 5 مباريات ، في الثانية عشرة ظهرا إيبار و إسبانيول ، وفي الثانية ظهرا لقاء ديبورتيفو ألافيس أمام إشبيلية ، وفي الرابعة عصرا يلتقي سيلتا فيحو مع غرناطة وفي السادسة والنصف مساء بلد الوليد مع أوساسونا ، واخيرا في التاسعة مساء
ريال بيتيس مع خيتافي.

وفي ايطاليا 6 مباريات ، الثانية عشرة والنصف ظهرا يلتقي جنوى مع أتلانتا ، وفي الثالثة عصرا ، 3 لقاءات ، بريشيا امام بولونيا و بارما مع كالياري ، وسبال في مواجهة لاتسيو ، وفي السادسة مساء روما مع ساسولو ، وفي التاسعة الا ربع مساء هيلاس فيرونا مع ميلان.

وفي المانيا ، يلتقي هوفنهايم مع فرايبورج في الثالثة والنصف عصرا ، وبادربورن مع شالكه 04 في السادسة مساء.

وعن مباريات الدوري الفرنسي تنطلق في الثالثة عصرا مع نانت وستاد ريمس ، وفي الخامسة مساء سانت إيتيان امام تولوز وفي التاسعة مساء موناكو في مواجهة مارسيليا

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