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فن

آخرهن نادين نجيم.. 5 نجمات يحصلن على لقب مطلقة فى 2019

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
على ما يبدو أن عام 2019 ، لم يكن الأفضل بالنسبة لعدد من الفنانات اللاتى أعلن عن انتهاء زيجاتهن خلال الفترة الماضية، وأعلن أيضا أن علاقة احترام شديدة مازلت تربطهن بأزواجهن السابقين ، فى السطور التالية نرصد أبرز تلك الحالات :

نادين نجيم :
كانت نادين نسيب نجيم آخر من أعلنت عن طلاقها من زوجها هادي، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت نادين قائلة : "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

وأضافت:"... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم".

هنا وحلا شيحا :
كما انفصل أحمد فلوكس بشكل رسمي عن زوجته هنا شيحة ولم يكشف أي منهما عن سبب هذا الطلاق، إلا انهما أعلنا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعليقاتهم عبر إنستجرام، أن هناك علاقة ود واحترام بينهما، وهو الأمر ذاته مع شقيقتها حلا شيحا التى أعلنت فى بداية العام عن طلاقها عقب عودتها للتمثيل، إلا أنها أعلنت أن علاقة احترام ستظل مع والد أبنائها.

شيرى عادل :
بعد تكهنات حول انفصالهما استمرت لأكثر من عام أعلنت شيرى عادل انفصالهما رسميا عن الداعية الإسلامى معز مسعود .

إمارات رزق :
كما أعلنت السورية امارات رزق عبر انفصالها عن زوجها الفنان السوري ​حسام جنيد​ ، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

ونشرت إمارات صورة لها وعلقت قائلة: "أبغض الحلال عند الله الطلاق..... بس تم بيني وبين حسام...بتمنى التوفيق لأبو وطن وانشالله تكون الحياة الجاية أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه".

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