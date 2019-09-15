اطمن ربنا كبير .. زوجة محمد عنتر توجه رسالة له بعد مشاركته أمام جينيراسيون

نشرت دنيا الحلو زوجة محمد عنتر لاعب نادي الزمالك صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».وظهرت دينا الحلو برفقة زوجها محمد عنتر، وعلقت على الصورة قائلة "لو ليك نصيب في حاجة حتى لو كل السكك ليك مقفولة ربنا هيرتبلك كل الأسباب لحد ماتبقى في ايدك اطمن ربنا كبير".يذكر أن نادى الزمالك تعثر أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي وتعرض الفريق الأبيض للخسارة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما، امس السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.وشهدت المباراة مشاركة محمد عنتر بعد فترة غياب عن الملاعب كما منحت العديد من الأسماء الفرصة فى التواجد فى المباراة، مثل عمر السعيد ومحمد أبوجبل ، وأيضا تواجد أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب.ومن المنتظر أن يخوض الزمالك لقاء الاياب فى مصر الأسبوع المقبل، وأمامه فرصة جيدة للتعويض والتأهل الى دورى المجموعات.