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محافظات

تعرف على أماكن انقطاع التيار وأسبابها بالغردقة ورأس غارب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
تعرف على أماكن انقطاع
تعرف على أماكن انقطاع التيار واسبابها بالغردقة ورأس غارب
إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فى ببان له أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة قسم الشرطة الغردقة القديم، وعمارات خلف الهاجيت، وأول شارع المدارس بالسقالة بمدينة الغردقة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كما أعلنت هندسة كهرباء رأس غارب، عن فصل التيار الكهربائى عن اللوحة الشمالية بمدينة راس غارب، اليوم الأحد، وذلك لأعمال الصيانة من الساعة 9 صباحا حتى1 ظهرا.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب، أن المناطق التى ستشمل فصل التيار الكهربى، عنها اليوم الأحد والمغذاه من اللوحة الشمالية هى مناطق" 128، والسلع الغذائية، وسوريا الشمالية، وخلف بنزينة التعاون، والوادى والتلفزيون، وعمارات الكمين، وال 50 وحدة، و48 وحدة، والحاج نور، والسقاله، والحاج عبادى، والسوق القديم، وسوريا الجنوبية، وعمارات خور رحمى، والسنترال، والنقابة، ومستشفى راس غارب.

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