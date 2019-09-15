مفتي الجمهورية: جماعات التطرف والإرهاب شوهوا مفهوم الوطن



فأول ما قام به النبي بعد الهجرة هو بناء المسجد وكانت الخطوة الثانية هي وضع أول وثيقة دستورية دينية في التاريخ وهي وثيقة المدينة وعملت تلك الوثيقة علي حفظ الأمن ونبذ أسباب الفرقة والحفاظ علي المدينة بكل معتقداتها علي أساس التعايش السلمي.



وتابع: وثيقة المدينة بني عليها القواعد الدستورية والأخلاقية مما أدي لبناء كيان الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية، موضحا أن المنافقين حاولوا افشال سعيه وتقدمه وقادوا حملة إرجاف كبيرة ببث الشائعات المغرضة وترويج الأكاذيب مضيفا: ما أشبه الليلة بالبارحة.

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن مفهوم الدولة الوطنية تم تشويهه من قبل جماعات التطرّف والإرهاب الذين شوهوا مفهوم الوطن وصوروا لاتباعهم بان هناك اختلاف بين الدولة الوطنية والإسلام.وأوضح في كلمته بالجلسة الأولي لمؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن المعهود من مصر إنها قاطرة المنهج الوسطي وأثبتت للعالم أجمع ذلك وعنوان المؤتمر فقه بناء الدولة دراسة فقهية عصرية واحد من أهم الموضوع التي تشغل بال المسلمين التي تجمع بين الرؤية الشرعية.