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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كل عام وقداستكم بخير.. وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.  

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء هشام آمنة عن تقديم أسمي وأرق وأجمل التهاني القلبية لقداسة البابا، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلي جميع أقباط مصر  بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي  وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية... وكل عام وقداستكم بخير وسلام.

التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس عيد القيامه المجيد

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