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أخبار العالم

مؤشرات أولية.. قيس سعيد والمرشح السجين في جولة إعادة الانتخابات التونسية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:04 م
المرشحان قيس سعيد
المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي يصلان جولة الإعادة
رحيم يسري
كشفت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التونسية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي'' وإذاعة "موزاييك" عن تصدر المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.

وبحسب الإذاعة فإن قيس سعيد حصل على أعلى نسبة أصوات قدّرت بـ19.5%، يليه المرشح نبيل القروي المسجون الذي حصل على نسبة 15.5% من الأصوات.

وجاء في المرتبة الثالثة المرشح عبد الفتاح مورو الذي قّدرت الأصوات التي تحصل عليها بنسبة 11.0 %، ثم المرشح عبد الكريم الزبيدي الذي حصل على 9.4% من الأصوات.

بينما حصل يوسف الشاهد على المرتبة الخامسة بنسبة 7.5%، يليه مباشرة المرشح الصافي سعيد بنسبة 7.4%.

كانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام السادسة مساء بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات التونسية.

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