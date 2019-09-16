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منوعات

لحظة اصطياد فهد لغزالة في 10 ثوان .. شاهد ماذا حدث؟

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صور مذهلة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، لفهد يصطاد غزالة صغيرة سيئة الحظ أصبحت وجبة عشاء دسمة بين مخالب الفهد الشرس.

وقال ديباك شانكار (35 عاما) وهو رجل أعمال مقره في بنجالور بالهند ، إن الفهد استغرق 10 ثوان لاصطياد فريسته الضعيفة بعد أن انقض عليها بمهارة.

بحسب الصحيفة البريطانية، تم التقاط الصور المثيرة في محمية ماساي مارا الوطنية في جنوب غرب كينيا، على طول الحدود التنزانية.

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