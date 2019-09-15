بعد عودته من تركيا..السلطات توقف رئيس بلدية أمريكيا مسلما وتتحفظ على هاتفه

أعلن عمدة أمريكي مسلم بإحدى مدن ولاية نيوجيرسي الأمريكية إن ضباط الحدود احتجزوه بالخطأ وتحفظوا على هاتفه عند وصوله إلى مطار جون كينيدي الشهر الماضي، بعد عودته من عطلة في تركيا.



وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال محمد خير الله، عمدة مدينة بروسبكت بارك في نيوجيرسي منذ عام 2005، إنه تم سحبه جانبا لمدة 3 ساعات على أيدي ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عندما غادر هو وعائلته الطائرة التي هبطت لتوها.



وبعدما أجاب عن الأسئلة الروتينية مثل "من أين أتيت وكنت في زيارة من؟"، قبل أن يوجه له العميل سؤالا مباشرا أن "هل قابلت أي إرهابيين هناك؟".



وأضاف أنه أجاب أن "لا"، قبل أن يطلب أن يطلب منهم التحدث إلى محاميه، لأنه اعتقد أن ما يحدث عبارة عن تحرش وليس استجوابا، لكن العميل طلب تفتيش هاتفه.



رفض خير الله ذلك، وقال له العميل إنه إذا لم يوافق على التفتيش فإنه سيقوم بمصادرة الهاتف. وبالفعل صادروا الهاتف لمدة 12 يوما.



وأشارت الشبكة إلى أن العميل قال لخير الله أنهم اختاروا استجوابه عشوائيا، لكنه لا يقنع بأن الأمر جاء عفويا، بل كان مقصودا.



قال أحمد محمد، مدير التقاضي في فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهي جمعية أمريكية معنية بالحقوق المدنية، إنه تحدث مع خير الله أثناء وجوده في المطار، ولا يزال يمثله في هذا الشأن، وأن عملية استجواب العمدة حالة توصيف واضحة، وأنه يعامل كما لو كان إرهابيا.



وقال رئيس البلدية (خير الله) إنه ليس من المستبعد أن يتخذ إجراء قانوني ضد وكالة الجمارك وحماية الحدود.



فيما أكد متحدث باسم الوكالة إن الإجراءات التي اتخذتها بحق رئيس البلدية قانونية تماما.



ولفتت الشبكة أن هناك العديد من الشكاوى القضائية في المحاكم الأمريكية ضد ممارسات الوكالة.