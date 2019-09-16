شاهد.. أول رد فعل من عمرو وردة بعد الخسارة في أولى مبارياته مع لاريسا

نشر عمرو وردة لاعب لاريسا صورة جديد له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع "إنستجرام" عن خاصية الاستورى، وظهر عمرو وردة في الصورة خلال مشاركته الأول مع فريقه لاريسا.



وخسر فريق لاريسا، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة، بنتيجة 1 – 0، أمام مضيفه فريق بانيونيوس، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.