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رياضة

شاهد.. أول رد فعل من عمرو وردة بعد الخسارة في أولى مبارياته مع لاريسا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
منار نور
نشر عمرو وردة لاعب لاريسا صورة جديد له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع "إنستجرام" عن خاصية الاستورى، وظهر عمرو وردة في الصورة خلال مشاركته الأول مع فريقه لاريسا.

وخسر فريق لاريسا، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة، بنتيجة 1 – 0، أمام مضيفه فريق بانيونيوس، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

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