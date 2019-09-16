نجيب ساويرس: نبيل قروي سيكون أول رئيس جمهورية ينتخب وهو مسجون

سيدخل نبيل قروى المرشح الليبيرالى فى تونس التاريخ ليكون اول رئيس جمهورية ينتخب رئيسا و هو مسجون ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) September 15, 2019

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على ترشح نبيل القروي في انتخابات تونس.وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سيدخل نبيل قروي المرشح الليبرالي في تونس التاريخ ليكون أول رئيس جمهورية ينتخب رئيسا وهو مسجون!".وكان انتقل المرشحان نبيل القروي المسجون وقيس سعيد إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية استنادا إلى نتائج استطلاعين للرأي.