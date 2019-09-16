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أخبار البلد

نجيب ساويرس: نبيل قروي سيكون أول رئيس جمهورية ينتخب وهو مسجون

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:09 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
منار نور
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على ترشح نبيل القروي في انتخابات تونس.

وكتب نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سيدخل نبيل قروي المرشح الليبرالي في تونس التاريخ ليكون أول رئيس جمهورية ينتخب رئيسا وهو مسجون!".

وكان انتقل المرشحان نبيل القروي المسجون وقيس سعيد إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية استنادا إلى نتائج استطلاعين للرأي.

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