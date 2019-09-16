أحمد موسى: التونسيون وجهوا صفعة إلى المنصف المرزوقي .. وقيس سعيد مفاجأة الانتخابات

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى الشعب التونسي الشقيق لأنه وجه صفعة كبيرة إلى جماعة الإخوان الإرهابية والمرشح الرئاسي المنصف المرزوقي.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" المنصف المرزوقي من أشد الكارهين للدولة المصرية، وتونس وجهت صفعة له في الانتخابات الرئاسية التونسية، وتذيل قائمة المرشحين ولم يحصل على 400 صوت في الانتخابات".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قنوات الإخوان في تركيا وقطر يدعمون المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مرور التابعين لجماعة الإخوان في الانتخابات التونسية".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المرشح الرئاسي قيس سعيد يشارك في جولة الإعادة، ويعتبر مفاجأة كبيرة، على الرغم من عدم امتلاكه حملة انتخابية وليس له صورة واحدة في كل أنحاء تونس".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" المنصف المرزوقي من أشد الكارهين للدولة المصرية، وتونس وجهت صفعة له في الانتخابات الرئاسية التونسية، وتذيل قائمة المرشحين ولم يحصل على 400 صوت في الانتخابات".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قنوات الإخوان في تركيا وقطر يدعمون المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مرور التابعين لجماعة الإخوان في الانتخابات التونسية".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المرشح الرئاسي قيس سعيد يشارك في جولة الإعادة، ويعتبر مفاجأة كبيرة، على الرغم من عدم امتلاكه حملة انتخابية وليس له صورة واحدة في كل أنحاء تونس".