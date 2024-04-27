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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يوصي الجيش الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين بدلا من اعتقالهم

صدى البلد

في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الأخير، شكك وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن جفير، في أسلوب قوات الإحتلال الإسرائيلية في التعامل مع الأسري والمستسلمين من حماس والمدنيين، مشيراً إلى تفضيل القوة المميتة والقتل على الاعتقالات. 

ووفقا لصحيفة جيورزاليم بوست، رد رئيس الأركان اللفتنانت جنرال هرتسي هليفي على تصريحات بن جفير، مؤكدا على التزام الجيش الإسرائيلي باحترام استسلام الأفراد واللجوء فقط إلى القوة المميتة ضد أولئك الذين يشاركون بنشاط في الأعمال العدائية.

وسلط الحوار بين بن جفير وهليفي الضوء على وجهات النظر المختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بمعاملة أعضاء حماس. وأثار تحقيق بن جفير مخاوف بشأن التطبيق العملي والسلامة للقبض على أعداد كبيرة من الأفراد المستسلمين، خاصة في المواقف المضطربة.

من ناحية أخرى، أكد هاليفي التزام الجيش الإسرائيلي بالمعايير الدولية وقواعد الاشتباك، مشددًا على التمييز بين المقاتلين الذين يستسلمون وأولئك الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا.

وعلق وزير الزراعة آفي ديختر على النقاش، معربًا عن شكوكه حول نهج بن جفير وشكك في توافقه مع المبادئ الإسرائيلية.

 وسلطت تصريحات ديختر الضوء على الانقسامات والتوترات الداخلية المحيطة بالسياسات الأمنية الإسرائيلية، خاصة في سياق الصراع المستمر مع حماس.

كما سلطت المناقشة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الضوء على عمليات الجيش الإسرائيلي الأخيرة في غزة، بما في ذلك الانسحاب من مستشفى الشفاء واعتقال أكثر من 200.

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