شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على منزلين وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطائرات الاحتلال على مخيمي البريج والنصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت وقالت الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا شرق مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.