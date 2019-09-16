سعيد الماروق ينتهى من مونتاج فيلم الفلوس

انتهى المخرج سعيد الماروق من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بفيلمه الجديد "الفلوس" والذى يقوم ببطولته تامر حسنى وذلك تمهيدا لعرضه فى أكتوبر المقبل.



والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول أزمة الثقة بين الأصدقاء والتى قدم تتسبب فى عديد من الأزمات والتى يقع فيها بطل الفيلم.



يشارك فى بطولة الفيلم كل من تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.



يذكر أن تامر حسنى يبدأ خلال الايام القليلة المقبلة التحضير لفيلمه الجديد "مش أنا" والذى قام بكتابة السيناريو والحوار له.