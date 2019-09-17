رئيس أنابيب البترول: استثمارات جديدة بـ3.2 مليار جنيه

أكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه تم نقل وتوزيع حوالى 3ر55 مليون طن خلال العام المالي الماضي عبر الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية الممتدة علي مستوي المحافظات بطول 6000 كم .



أوضح في تصريحات له اليوم، أنه جار تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير وتحديث الشبكة القومية و دعم قدرتها على استيعاب الزيادة في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى من خلال انشاء خطوط جديدة بطول 346 كم لتوسعة الشبكة التى بلغت تكلفتها الاستثمارية 527 مليون جنيه .



وذكر أنه جار أيضا إحلال وتجديد وصيانة الخطوط القائمة للحفاظ على كفاءتها التشغيلية والاستمرار في تأهيل وتطوير البنية الأساسية الداعمة لهذه الخطوط من محطات تدفيع ومستودعات تخزين الأمر الذى ساهم في استيعاب الشبكة للزيادة الجديدة في انتاج المتكثفات من حقول ظهر واتول ونورس وجنوب دسوق .



وأشار رئيس شركة انابيب البترول إلى البدء في تنفيذ برنامج لتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة 3.2 مليار جنيه للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البترول لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة والتي تأتى ضمن البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول .



وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن تطوير وربط الموانئ بالشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية في منطقة السخنة باستثمارات 7ر1 مليار جنيه بالإضافة الى مناطق دمياط وبورسعيد وسيدى كرير وميناء الحمراء على البحر المتوسط.