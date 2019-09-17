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فن

كريم فهمى يشن هجوما على متابعيه بسبب ابنته: ناس كتير أوي محتاجه تربية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
كريم فهمى
كريم فهمى
أحمد إبراهيم
شن الفنان كريم فهمى هجوما شرسا على متابعيه بسبب الهجوم الذى تعرضت له ابنته عندما نشر صورتها عبر حسابه على انستجرام، وكانت من فرح احمد فهمى وهنا الزاهد.

وقال كريم فهمى : " احلي واغلي حاجه في حياتي.. ملحوظة : السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف وده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصوره اللي فاتت".

يذكر أن الفنان كريم فهمي يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم "ديدو"، من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

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