المنشطات تمنع لاعبي مصر من المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب منع بعض لاعبي مصر من المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال بـ تايلاند المؤهلة لطوكيو قائلا :" المنشطات تبعد بعض المصريين من المشاركة في بطولة العالم لرفع الاثقال ".



.بطولة العالم العالم لرفع الاثقال



وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أنه تم منع كل من "هدير محمد، حنين احسان، رحمة مناع، آلاء ياسر، احمد جودة، سيد علاء "، معربا عن استغرابه من تواجد 4 فتيات في الأسماء الممنوعة من خوض البطولة .



سبب استبعاد المصريين من بطولة العالم لرفع الاثقال



وأكد أحمد شوبير أن الاتحاد الدولي هو من قام بفرض العقوبة، موضحا أن تلك العقوبة تتراوح بين الوقف نهائيا أو فرض غرامة تصل الى 250 الف دولار .



أحمد شوبير يطالب بتوضيح أسباب الاستبعاد



وطالب شوبير بتوضيح أسباب استبعاد اللاعبين ومواقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال غير الواضح حتى الآن ، مؤكدا انه هؤلا اللاعبين خاضوا جميع البطولات العالمية.