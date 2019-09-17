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بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت أسما ابنة الفنان شريف منير، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام" صورة لها جديدة في المول.

وظهرت أسما بإطلالة كاجوال ببنطلون جينز وتي شيرت أسود كت مكشوف الصدر، وارتدت أسما نضارة شمس دائرية وحذاء رياضيا كما ظهر بالصورة تاتو اسما بذراعها الأيمن.

واعتمدت أسما تسريحة شعرها المعتادة في رفع نصفه علي شكل كحكة وإسدال الجزء الآخر منه علي كتفيها.

وكتبت أسما تعليقا علي الصورة "عادة لما بروح المول بيبقي ناقص اروح بالبچامه، بتعامل مع المول معاملة الليڤينج، بس اليوم ده كان مودي حلو وكنت راضية عن المول.

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