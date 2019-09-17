دمج التكنولوجيا الذكية بالملابس.. جوجل تطلق حقيبة ظهر ذكية

أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن إطلاق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة سان لوران "Saint Laurent"، والتى تعتبر أحدث إصدارات الشركة لدمج التكنولوجيا الذكية بالملابس.



وبحسب ما ذكره موقع "the hustle"، أن حقيبة الظهر الذكية "Cit-e" تمتاز بعلامة Jacquard المدمجة في حزام الكتف الأيسر للحقيبة، ويتصل هذا الجزء المزود بشريحة ذكية مع تطبيق جوجل Jacquard من خلال خاصية البلوتوث.



ويمكن للمستخدم من خلال الحقيبة الذكية استعمال وظيفة My-Day للاستعلام عن بيانات الطقس والتقويم على الهاتف الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل كاميرا الهاتف الذكي والقيام بالعديد من الوظائف المختلفة واستخدام المساعد الصوتي.



وتستمر الشركة الأمريكية في دمج الملابس المتصلة بالتقنيات الذكية مع أشهر العلامات التجارية في صناعة الملابس، والتي منها الملابس التي تتبع مستويات اللياقة البدنية إلى الجوارب الذكية التي تراقب تنفس الأطفال.



وتشهد صناعة الملابس الذكية ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث يتوقع أن معدل نمو الشحنات يزداد سنويًا بنسبة 76٪ بين عامي 2017 و2021.



وتتوفر حقيبة الظهر "Cit-e" الجديدة في متجر إيف سان لوران بسعر يبلغ 1000 دولار أمريكي.