شربناه مخدر وربطنا إيده ورجليه.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة آخرين وتلقى بجثته فى النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل بقنا.



تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل بدائرة المركز لشخص مجهول الهوية موثق اليدين والقدمين وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.



تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه "مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر" والمُبلغ بغيابه ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من، عامل بأحد المطاعم بمدينة الأقصر ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 10 قضايا "تبديد – إيصال أمانة، وشقيق الأول (بدون عمل ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا "تبديد – مبانى)، وزوجة المجنى عليه (ربة منزل - مقيمة بالأقصر).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم ضبط المتهمين ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وأضافت زوجة المجنى عليه بتحريض الأول والثانى والإتفاق على التخلص من زوجها المجنى عليه وقتله نظرًا لوجود خلافات بينهما، حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه لمنطقة متآخمة لمنزله بدائرة مركز شرطة نقادة، واحتساء بعض المشروبات ووضع عقاقير بتلك المشروبات وتقديمها للمجنى عليه فسقط مغشيًا عليه فقاما بتوثيق يديه وقدميه وإلقائه بمجرى نهر النيل حيث عثر على جثمانه بدائرة مركز شرطة نقادة، وبإرشاد أحد المتهمين تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.