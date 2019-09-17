فرنسا: لا نملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الهجمات على السعودية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء إن فرنسا لا تملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين.



وأضاف لو دريان للصحفيين في القاهرة "حتى الآن فرنسا ليس عندها أدلة تسمح لها بالقول أن هذه الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك، ولا أعرف إذا كان هناك أحد لديه أدلة".