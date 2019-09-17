محمد صلاح ينافس دروجبا وإيتو على لقب الأفضل في أفريقيا.. تفاصيل



ويدخل لاعبنا المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، البطولة بمعنويات مرتفعة ، فهو حامل اللقب ، بعد فوزه مع فريقه بنسخة الموسم الماضي، كما أنه يدخل تلك البطولة أيضًا ، محاولًا تثبيت نفسه كواحد من أفضل لاعبي القارة في تلك البطولة على مر التاريخ.



محمد صلاح يحاول كسر رقمي دروجبا وإيتو



ويحتل صلاح المركز الثالث ، في قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلًا في البطولات الأوروبية برصيد 22 هدفا ، مع الفرق الذي لعب لها وهي ليفربول و روما الإيطالي ، وبازل السويسري .



دروجبا يتصدر قائمة الهدافين الأفريقيين في دوري أبطال أوروبا وصلاح ثالثًا.



ويأتي الإيفواري ديديه دروجبا في صدارة تلك القائمة ، بتسجيله 44 هدفا، مع أندية مارسيليا الفرنسي ، تشيلسي الإنجليزي، جالاتا سراي التركي ، ويليه الكاميروني صامويل إيتو ، والذي سجل 33 هدفا مع أندية ريال مدريد ، وريال مايوركا ، وبرشلونة الإسبانيين ، وإنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ، ثم صلاح في المركز الثالث ، ويليه الإيفواري سيدو دومبيا برصيد 19 هدفا.



ويبدأ صلاح مشواره في دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول اليوم، أمام فريق نابولي الإيطالي، في افتتاح دور المجموعات للبطولة.

تنطلق اليوم منافسات دور المجموعات للبطولة الأقوى في القارة العجوز ، دوري أبطال أوروبا ، بمشاركة 32 فريقا من أفضل فرق القارة.محمد صلاح يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة بعد فوز ليفربول بالنسخة الماضية.