رئيس هيئة الأمان النووي السابق: هدف إسرائيل منع إيران من تخصيب اليورانيوم

كشف كريم الأدهم رئيس هيئة الأمان النووي الاسبق وأستاذ الهندسة النووية، تفاصيل جديدة بشأن مدى خطورة الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية للمنشأت النووية الإيرانية.

وقال كريم الأدهم رئيس هيئة الامان النووي الاسبق وأستاذ الهندسة النووية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن هدف إسرائيل واضح وهو تدمير المنشآت والوقود النووي لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم.

وأضاف كريم الأدهم رئيس هيئة الامان النووي الاسبق وأستاذ الهندسة النووية، أن مصدر القلق من البرنامج النووي الإيراني يأتي من امتلاكها منشآت تخصيب يورانيوم متقدمة (أجهزة طرد مركزي)، ونجاحها في الوصول إلى درجة تخصيب تبلغ 60%.

وتابع ان هذه النسبة قريبة جداً من نسبة الـ90% اللازمة لصناعة سلاح نووي، بينما لا تحتاج مفاعلات الطاقة السلمية إلا لوقود مخصب بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% فقط. الخطورة تكمن في أن الانتقال من 60% إلى 90% خطوة سريعة وسهلة تقنيًا مقارنة بالجهد المطلوب للوصول إلى 60% من البداية.

وأشار الى أن هذا ما يجعل إيران «قاب قوسين أو أدنى» من امتلاك المادة اللازمة لصنع قنبلة.