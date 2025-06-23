سمير فرج عن الضربة الأمريكية: إيران ابتلعت الطعم.. و3 سيناريوهات للرد

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، تفاصيل جديدة عن الضربة الأمريكية ضد المواقع النووية الإيرانية الأخيرة، مشيرا إلى أن إيران ابتلعت الطعم للمرة الثانية.

وأضاف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك 3 سيناريوهات للرد أخطرها باب المندب، متابعاً أن لا استبعد إمكانية لجوء طهران إلى تهديد الملاحة الدولية عبر غلق أو تلغيم مضيق هرمز، وهو ما سيؤثر بشدة على حركة تصدير النفط العالمية.

ولفت اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي والعسكري، إلى أن السيناريو الثالث هو الأخطر، ويتمثل في تنفيذ عمليات عبر "الذئاب المنفردة" داخل الأراضي الأمريكية.

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي والعسكري، أن عملية الذئاب المنفردة قد تتم من خلال استغلال إيران لوجود عناصر موالية لها في الداخل الأمريكي، وهو ما قد يربك المشهد الأمني الأمريكي من الداخل.