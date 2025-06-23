وزير الزراعة يكشف حجم الصادرات: المخزون الإستراتيجي من الأسمدة مطمئن

اكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية أمن وخاصة ظن الأسمدة، مشيرا الى ان المخزون الاستراتيجي من الأسمدة مطمئن.

واضاف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5 ملايين و200 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 300 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس طفرة واضحة في أداء القطاع الزراعي.

وتابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية خلال عام 2023 بلغ 7.5 مليون طن، بينما بلغت في 2022 نحو 6.4 مليون طن، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن بنهاية عام 2025.