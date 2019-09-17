قبل غلق القيد .. أسوان يضم السنغالي شيخ أحمد بامبا لاعب سموحة السابق

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان ،برئاسة اللواء أحمد سليمان في إتمام التعاقد مع لاعب وسط سموحة السابق شيخ أحمد بامبا على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز موسم 2019/2020 .



يذكر أن اللاعب "شيخ أحمد بامبا" نجم منتخب الشباب السنغالي، وثالث أفضل لاعب في كأس العالم للشباب، سيكون إضافة قوية للفريق الأسوانى في الموسم الجديد.



ويسعى مجدى عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدوري في الموسم المقبل وعدم العودة سريعا لدورى لمظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.



وقد استقر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، والجهاز الفنى بقيادة مجدى عبدالعاطي، على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى الأضواء والشهرة الدورى الممتاز



واللاعبون هم:



طلعت الجبلاوى، رضا السيد، وإسلام سليمان، ثلاثي حراس المرمى، ومحمد جابر، وعبدالله السنجهاوى، ثنائى مركز الدفاع ،وهيثم الفيل، وأحمد فتحي، وأحمد عامر، ثلاثى خط وسط الفريق، ومحمود نعيم الظهير الأيمن، وحسن طارق والصباحي صانعي الألعاب، وبدارا سيلا في الهجوم.





يذكر أن فريق أسوان فسخ التعاقد مع عدد من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق الأسوانى، بعد أيام قليلة من ضمهم للفريق، وهم: إسلام رمضان ، وشهاب الدين أحمد ،واليوناني جورج ليراص ونصر رمضان، ومحمد أشرف، وإسلام صيام ومرجان.





ويفتتح أسوان مشواره فى الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى بمواجهة مصر المقاصة يوم 21 سبتمبر.