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منوعات

كيف تمنع أصدقائك من إضافتك على جروبات واتساب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
كريم جمال
نتعرض لمواقف غاية فى الإحراج عن طريق إضافتنا فى مجموعات على تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب، ويكون ساعتها إما البقاء فى مجموعة الدردشة "الجروب" او مغاردتها ومضايقة صاحبها.

التحديث الجديد الخاص بـ واتساب يتيح ميزة جديدة تمنع اصدقائك من إضافتك على أى جروب، ونستعرض الطريقة فى الخطوات التالية، لعدم التعرض لهذا الموقف المحرج أبدًا.

1- اذهب إلى الإعدادات.

2- الضغط على الحساب.

3- اختيار Privacy tab.

4- بعد مشاهدة خيار Groups اضغط عليه، ومن ثم ستجد تلك الإختيارات
- Everyone
- My contacts
- Nobody

ويعد الخيار الأخير هو الأفضل الذى يمنع أى شخص من إضافتك فى مجموعة دردشة رغمًا عنك.

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