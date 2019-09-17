ترامب يعلن موعد توقيع اتفاقية تجارية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إدارته قد تبرم اتفاقا بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، أو بعد يوم من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع.



ومتحدثا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا، قال ترامب إن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه، لكن المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل مع شخص آخر.



وأضاف أنه أبلغ الصين أنه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر2020، فإنه سيكون بشروط "أسوأ بكثير" لبكين من التي تستطيع تحقيقها الآن.



وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق وربما عما قريب، ربما قبل الانتخابات، أو بعدها بيوم واحد. وإذا حدث ذلك بعد الانتخابات، فسيكون اتفاقا غير مسبوق، سيكون الأعظم على الإطلاق والصين تعي ذلك."



وتابع: "يعتقدون أنني سأفوز. الصين تعتقد أنني سأفوز بسهولة بالغة وهم قلقون لأنني قلت لهم: ‘إذا كان بعد الانتخابات، فسيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.’ أبلغتهم بذلك. هل يرغبون في فوز شخص آخر؟ قطعا."



تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل يومين من اجتماع مقرر بين نواب مفاوضي التجارة الأمريكيين والصينيين في واشنطن في أول لقاءات تجري وجها لوجه في نحو شهرين.