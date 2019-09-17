ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يعلن موعد توقيع اتفاقية تجارية مع الصين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:24 م
الرئيسان الصيني والأمريكي
الرئيسان الصيني والأمريكي
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إدارته قد تبرم اتفاقا بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، أو بعد يوم من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع.

ومتحدثا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من نيو مكسيكو إلى كاليفورنيا، قال ترامب إن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه، لكن المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل مع شخص آخر.

وأضاف أنه أبلغ الصين أنه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر2020، فإنه سيكون بشروط "أسوأ بكثير" لبكين من التي تستطيع تحقيقها الآن.

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق وربما عما قريب، ربما قبل الانتخابات، أو بعدها بيوم واحد. وإذا حدث ذلك بعد الانتخابات، فسيكون اتفاقا غير مسبوق، سيكون الأعظم على الإطلاق والصين تعي ذلك."

وتابع: "يعتقدون أنني سأفوز. الصين تعتقد أنني سأفوز بسهولة بالغة وهم قلقون لأنني قلت لهم: ‘إذا كان بعد الانتخابات، فسيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.’ أبلغتهم بذلك. هل يرغبون في فوز شخص آخر؟ قطعا."

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل يومين من اجتماع مقرر بين نواب مفاوضي التجارة الأمريكيين والصينيين في واشنطن في أول لقاءات تجري وجها لوجه في نحو شهرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يدافع عن سياسته في فرض التعريفات الجمركية ويعتبرها فعالة

ارتفاع وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. والأزمة تنحدر نحو المرحلة الأخطر

ترشيحاتنا

الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور

مشهد مرعب ..صاعقة من السماء تضرب اللاعبين خلال مباراة كرة قدم..فيديو

بـ فستان قصير مكشوف.. زينة بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. شاهد

رجل أعمال إماراتي يقتني قصرا لملك سعودي سابق في مصر.. فيديو

إف سي مصر يحصل على توقيع نجم الأهلي السابق قبل غلق سوق الانتقالات

السبب مجهول.. إطلاق نار داخل أروقة محكمة في مكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور