احذر من تناول هذه الفاكهة على الريق

يقوم الكثيرون بتناول الموز فور استيقاظهم في الصباح، كوجبة لذيذة وخفيفة وتمد الجسم بالطاقة اللازمة في أول اليوم، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي تضمها ثمرة الموز الواحدة إلا أنها تضر أكثر مما تنفع.





ضربت دراسة حديثة كل ما نعتقده عن الموز وفوائده في الصباح في مقتل، فمن المحزن أن وجبة إفطار الموز، الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وخالية من الكوليسترول والصوديوم ، ليست جيدة مثل أول وجبة لك في اليوم، وفقًا لما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.





فتقول خبير التغذية الدكتور "داريل جيوفر" هناك أخبار سيئة عن تناول الموز كأول وجبة على الصباح واعتباره وجبة الإفطار.