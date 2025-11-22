دعاء للميت بعد الفجر.. بـ5 كلمات تبيض وجهه عند لقاء ربه

لا شك أن دعاء للميت بعد الفجر يعد أفضل ما يمكن إهداؤه للمتوفي ، فهو أفضل معروف يمكن صنعه للمتوفي، والذي به يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، وتطوف عليه ملائكة الرحمة من كل جانب، ولأنه لا هدية تسري عنه وحشة قبره دون الدعاء، فإن دعاء للميت بعد الفجر أي في هذا الوقت المبارك هو الخيار الأمثل والمفتاح اليسير لفتح بوابة النعيم للمتوفي.

دعاء للميت قصير بعد الفجر

ظهرت الحاجة إلى دعاء للميت قصير مكتوب ومستجاب بعد الفجر لما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، ليستطيع به أن يواكب مجريات الحاضر المعايش، ومن صيغ دعاء للميت قصير بعد الفجر مكتوب ومستجاب .

• اللهم بيض وجهه عند لقائك.

• اللهم اجعله في ظل ظليل.

• اللهم زده سرورا على سروره.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

• اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

أدعية للميت بعد الفجر

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

دعاء للميت بعد الفجر

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.