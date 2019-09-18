وظائف بالقطاعات الرئيسية للأزهر الشريف بنظام النقل الداخلي

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى بعض التخصصات للعمل في قطاعات الأزهر الرئيسية عن طريق الندب الداخلي من منطقتي (القاهرة والجيزة الأزهرية فقط).





واشترط الأزهر المتقدمين للوظائف، أن يكون المتقدم مسكَّنًا على الوظيفة المتقدم لها فيما عدا الوظائف المذكورة بالبند (4 ـ 5) يكتفى بتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها، وألا يتجاوز سن المتقدم للبند الرابع (40) سنة في تاريخ نشر الإعلان، وألا يتجاوز سن المتقدمة لوظيفة أخصائي أمن من السيدات (40) سنة في تاريخ نشر الإعلان.





كما يشترط ألا يقل سن المتقدم لوظيفة أخصائي أمن من الذكور (40) سنة في تاريخ نشر الإعلان، وألا يتجاوز سن المتقدم للبند الحادي عشر (35) سنة في تاريخ نشر الإعلان، وألا يتجاوز سن المتقدم لباقي الوظائف (45) سنة في تاريخ نشر الإعلان. 7ـ أن يكون المتقدم من العاملين بمنطقتي القاهرة والجيزة الأزهرية.





كما يتطلب في المتقدم، أن يكون لديه إجادة استخدام الحاسب الآلي، والحصول على تقرير امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة، واجتياز الاختبارات المقررة.





وعلى الراغبين، التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية، بقسم التنقلات على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية، مدونًا به رقم التليفون الشخصي كما هو موضح بالنموذج، ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي يتضمن توافر الشروط المذكورة بعاليه وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف. (من 17 سبتمبر حتى 16 أكتوبر).





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