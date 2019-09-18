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أخبار العالم

ماكرون يستنكر الأعمال العدائية ضد منشآت أرامكو النفطية في السعودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
ماكرون
ماكرون
أ ش أ
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو ، مؤكدا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وشدد ماركون، في اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفا تجاه هذه الاعتداءات، معبرا في الوقت ذاته عن تقديره لقيادة السعودية في حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى الرئيس الفرنسي استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أدان ، خلال اتصال هاتفي أجراه الثلاثاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الهجمات التي استهدفت منشآت نفط سعودية.

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