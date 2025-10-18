بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري

يدخل فريق بتروجت بقيادة المدير الفني سيد عيد معسكرا مغلقا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة زد والمقرر لها غدا ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز .

وخاض بتروجت خلال الفترة الماضية سلسلة من التدريبات المكثفة تخللها لقاء ودي أمام مودرن سبورت، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للمباراة المرتقبة، في ظل اكتمال صفوف الفريق وعودة المصابين.

ويحتل بتروجت حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، فيما يمتلك فريق زد 12 نقطة من 10 مباريات ما يمنح اللقاء أهمية خاصة في صراع المراكز المتقدمة.