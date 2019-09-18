تفاصيل ليلة القبض على بوسي.. نصبت على أهالي القناطر بطرق جهنمية

فكرت بوسى في الحصول على المال وتخصصت في النصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة بالقناطر الخيرية تم ضبط المتهمة واحيلت للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة القناطر بلاغا من سماح ع ع 35 سنة ربة منزل وآية ع ع ربة منزل ( وآخرين ) وجميعهم مقيمين أبو الغيط – دائرة المركز بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى دلال و ن وشهرتها " بوسي " لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين ( 5000 جنيه - 10000 جنيه ) لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات واخطرت النيابة فتولت التحقيق.