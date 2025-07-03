شيكابالا يغلق كتاب المجد.. اعتزال تاريخي يهز الزمالك

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، اعتزاله كرة القدم رسميًا، لتنتهي مسيرته الحافلة مع القلعة البيضاء بعد أكثر من عقدين من التألق والعطاء داخل المستطيل الأخضر.

اعتزال شيكابالا

ودّع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادى الزمالك جمهور القلعة البيضاء بعد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي. وكتب شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".





وشهد الموسم الأخير مشاركة محدودة لقائد الزمالك بسبب الإصابات، حيث خاض 17 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين، لكنه ظل حاضرًا بقيمته المعنوية داخل غرفة الملابس وداعمًا لزملائه.

ويمتلك شيكابالا مسيرة ذهبية مع نادي الزمالك، تُوّج خلالها بـ18 لقبًا محليًا وقاريًا، منها الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر، وكأس الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تخطط لإقامة مباراة اعتزال تليق باسم شيكابالا، وسط احتمالات بمشاركة فريق عالمي في وداع يليق بأحد رموز الكرة المصرية.

ورغم إسدال الستار على مسيرته داخل الملعب، ألمح الفهد الأسمر إلى استعداده لخدمة الزمالك في أي منصب مستقبلي، حيث قال: "الزمالك بيتي، وسأبقى دائمًا في خدمته بأي طريقة".