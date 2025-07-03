الجنايني باكيًا: اعتزال شيكابالا يوم حزين للكرة المصرية

أكد عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، عشقه للقلعة البيضاء، مشددا على أن علاقته مستمرة دائما بالنادي دون أي منصب.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تم تكليفنا من مجلس إدارة الزمالك بملف التخطيط ولم ندخر أي جهد طوال الفترة الماضية وكان عملنا تنفيذي مع حازم إمام وميدو".

وأضاف الجنايني باكيًا: "أشعر بحزن شديد بعد قرار شيكابالا باعتزال كرة القدم وأعتبر بأنه يوم حزين للكرة المصرية، وتم إخطار شيكابالا بأن قرار استمراره أو اعتزاله يعود له فقط دون أي ضغوط أو تدخلات".

وأوضح: "شيكابالا ابني ويوم اعتزاله صعب للغاية على الجميع، وأتمنى التوفيق له في خطوته القادمة".