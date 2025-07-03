خبير سياسي: مصر تقود موقفا عربيا صلبًا ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تمثل صمام الأمان الحقيقي في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري جاء حاسمًا وواضحًا في التصدي لتصريحات وزير العدل الإسرائيلي، الذي دعا مؤخرًا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر لم تكتفِ بالإدانة، بل تبنّت موقفًا عربيًا جماعيًا رافضًا لهذا الطرح الخطير، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا فجًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن القاهرة تقود جهودًا دبلوماسية واسعة لحشد موقف عربي موحد، يقوم على رفض محاولات الالتفاف على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الموقف المصري نابع من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار المنطقة لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة.

وأشار العزبي إلى أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة، سواء في غزة أو الضفة أو حتى في الجولان السوري، تؤكد أن مشروع "إسرائيل الكبرى" لا يزال حيًا في عقول قادة اليمين المتطرف، وأن هناك خطة ممنهجة للتوسع الإقليمي وطمس الهوية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر بما لها من ثقل سياسي وتاريخي، تقف في طليعة الدول التي تتصدى لهذا المشروع، وتعمل على تثبيت الثوابت العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية، رافضة أي حلول أحادية الجانب، أو تجاوز للشرعية الدولية.

وختم الدكتور العزبي بالتأكيد على أن مصر ستظل تقود الموقف العربي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأنها لن تسمح بإجهاض الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

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