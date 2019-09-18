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أخبار العالم

بعد تصريحاته بضم غور الأردن.. تحذير أوروبي صادم لـ نتنياهو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
نتنياهو
نتنياهو
محمد علي
أطلق الاتحاد الأوروبي مجددًا تحذيرًا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة لسياسة الاستيطان على منحى عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، وفق ما ذكرت وكالات دولية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ودعا المحتل الإسرائيلي إلى إنهاء كل النشاط الاستيطاني وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001، تماشيًا مع الالتزامات السابقة.

وذكر بيان المتحدث، أن هذا القرار يأتي بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن ومنطقة البحر الميت الشمالية، مضيفًا أن هذه الخطوات، إذا تم تنفيذها، ستشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وتتحدى إمكانية حل الدولتين.

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