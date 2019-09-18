لتلبية احتياجات الجمهور.. الغرفة التجارية بالإسماعيلية تبحث تطوير معرض بيع السلع

قال أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الإدارة الاقتصادية بالغرفة طلبت تطوير المعرض الدائم التابع للغرفة، والمقام منذ ٥ سنوات على مساحة ٦٠٠ متر مربع، ويضم ٤٨ باكيه، بحيث يسمح بتلبية احتياجات للجمهور من السلع الغذائية والمواد الأساسية، بجانب اللحوم، والأسماك، والدواجن، والخضر، والفاكهة، بسعر الجملة.



وأشار عثمان ، إلى أن مجلس الغرفة بحث خلال اجتماعه الاخير المقترح الذي أعده مدير عام الغرفة، والشئون المالية، والقانونية، بشأن زيادة قيمة اشتراكات الشعب النوعية التجارية التي يبلغ عددها ٣٧ شعبة لتأثيره الإيجابي على زيادة موارد الغرفة وإيراداتها، لتسهيل تقديم الخدمات والأنشطة لمنتسبيها.



وأوضح رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، أن المجلس ناقش للمرة الثانية الخطاب الوارد من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والخاص بالمقترحات البديلة لنقل تجار مفروشات شارع مصر والبالغ عددهم ٧٣ فرشة خاصة بعد حريق يوليو الماضي وفتح الشارع التجاري أمام حركة سير المرور.



وقال عثمان إن المجلس بحث أيضا أسعار الفائدة الخاصة المعروضة من قبل الشئون المالية بالغرفة، لربط وديعة قيمتها مليون ونصف مليون جنيها لتعظيم إيرادات الغرفة خلال الفترة القادمة.