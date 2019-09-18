ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كيشو يعود للقاهرة بتذكرة أوليمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:28 م
محمد إبراهيم كيشو
محمد إبراهيم كيشو
نور عادل
عاد المصارع العالمي محمد إبراهيم كيشو الي القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للمصارعة في كازاخستان والتي شهدت اداء بطولي ورائع للمصارع العالمي كيشو أسفرت عن تأهله لدوره الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 بعد تحقيق المركز الخامس عالميا بعد سلسلة من المبارايات القوية مع أبطال اوليمبين وشهدت فوز كيشو علي بطل بيلاروسيا وبطل جورجيا صاحب برونزيه أوليمبياد ريو وبطل بولندا ثالث العالم وثاني اوروبا باداء رائع.

يذكر أن كيشو أول مصارع مصري يتأهل الي أوليمبياد طوكيو.

صرح كيشو بأنه راضي عن ماقدمه خلال أدوار البطولة وأنها خطوة هامة اكتسب منها خبرة كبيرة تؤهله للمنافسة علي الميدالية الأوليمبية بقوة.

واثني علي دور الجميع معه خلال الفترة الماضيه موجها شكره لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللاتحاد المصري للمصارعه برئاسة العميد عصام نواره وأعضاء مجلس الإدارة وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له والي أسرته وكان في أستقباله فريق عمل روابط الرياضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيشو بطل مصر فى المصارعة يشارك في بطولة الجائزة الكبرى في بيلاروسيا

كيشو يتوج بـ ذهبية الجائزة الكبرى للمصارعة في بيلاروسيا

عقب عودته بذهبية أوليج كارفيف.. كيشو: فخوز بالإنجاز وانتظرونى فى أولمبياد طوكيو

كيشو: عاهدت نفسى على الفوز والذهبية تحمسنى لطوكيو ٢٠٢٠

كيشو يعود للقاهرة بعد ذهبية الألعاب الأفريقية

كيشو وسمر يغادران القاهرة للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف موقف شيكابالا من المشاركة أمام الأهلي في مباراة السوبر

احنا بوليس الآداب.. سهرة حمراء قلبت بغم على يد عصابة كباكا فى الحى الراقى

مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

الألمانى فليكس بروتش حكما لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر

بفستان قصير ومكشوف .. زينة تتألق في أحدث ظهور لها

مصرع 30 طفلا في حريق مدرسة بـ ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!