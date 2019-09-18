كيشو يعود للقاهرة بتذكرة أوليمبياد طوكيو 2020

عاد المصارع العالمي محمد إبراهيم كيشو الي القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم للمصارعة في كازاخستان والتي شهدت اداء بطولي ورائع للمصارع العالمي كيشو أسفرت عن تأهله لدوره الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 بعد تحقيق المركز الخامس عالميا بعد سلسلة من المبارايات القوية مع أبطال اوليمبين وشهدت فوز كيشو علي بطل بيلاروسيا وبطل جورجيا صاحب برونزيه أوليمبياد ريو وبطل بولندا ثالث العالم وثاني اوروبا باداء رائع.



يذكر أن كيشو أول مصارع مصري يتأهل الي أوليمبياد طوكيو.



صرح كيشو بأنه راضي عن ماقدمه خلال أدوار البطولة وأنها خطوة هامة اكتسب منها خبرة كبيرة تؤهله للمنافسة علي الميدالية الأوليمبية بقوة.



واثني علي دور الجميع معه خلال الفترة الماضيه موجها شكره لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللاتحاد المصري للمصارعه برئاسة العميد عصام نواره وأعضاء مجلس الإدارة وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له والي أسرته وكان في أستقباله فريق عمل روابط الرياضية.

