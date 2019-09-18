السوبر المصري.. فليكس بروتش وش السعد على نادي الزمالك في تحقيق البطولات

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .



طاقم الحكام الألماني الذي يدير لقاء السوبر



ويتكون الطاقم من : فليكس بروتش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.



وفيما يلي نرصد لكم أبرز النقاط حول مسيرة فليكس بروتش في إدارة كافة لقاءاته .



الألمانى فليكس بروتش حكم كرة قدم ألماني بدأ مسيرته التحكيمية في عام "2004"، وتم اعتماده دوليا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في عام "2007"، حيث تولى قيادة العديد من المباريات في بطولة أمم أوروبا في عام "2016" بالإضافة إلى إدارة بعض اللقاءات الهامة في كأس العالم "2014و 2018".



الألمانى فليكس بروتش يدير لقاء السوبر المصري



تنطلق صافرة الحكم الألمانى فليكس بروتش من استاد برج العرب بعد غد الجمعة لإدارة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك .



السوبر المصري ٢٠١٩ ثاني مباراة يحكمها فليكس بروتش لنادي الزمالك



تولي الألمانى فليكس بروتش قيادة اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والهلال السعودي في كأس السوبر المصري السعودي والذي توج بها نادي الزمالك .



آخر لقاء تولي قيادة الألمانى فليكس بروتش



تولي الألمانى فليكس بروتش ، لقاء فريق ليفربول الانجليزي ومنافسه نابولي في المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول أمس " الثلاثاء " بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بطولة دورى أبطال أوروبا.