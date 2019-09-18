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نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:23 م
نجاح تجربة كارت الفلاح
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي
أحمد على
- تعميم تجربة الكارت الذكي على مستوى الإدارات الزراعية بالغربية
- تطبيق منظومة الكارت الذكي هو جنى ثمار الإنتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي
- محافظ الغربية ونائب وزير الزراعة يتفقدان تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وتسليمه للمزارعين

شهدت الإدارات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية اليوم استمرار نجاح التجربة الأولى لتطبيق منظومة الكارت الذكي، بناءا على توجيهات الرئيس،عبد الفتاح السيسي، بموجب البدء فى تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وإجراءات إستخراجه وتسليمه للمزارعين على مستوي قري ومراكز محافظة الغربية.

من جانبه أجرى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية و الداجنة والأسماك جولة تفقدية لمبنى مديرية الزراعة بطنطا لمتابعة أعمال تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي وإجراءات إستخراجه وتسليمه للمزارعين
كما استمع محافظ الغربية ونائب وزير الزراعة إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة واستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات وتحدد أيضًا المساحات الغير منزرعة سواء كانت (متعدى عليها بالبناء - أرض بور – أرض تم دخولها داخل الحيز العمراني – أرض تم إدراجها ضمن مشروعات النفع العام .

كما تفقد مبنى الإدارة الزراعية بطنطا لمتابعة أعمال تدقيق ومراجعة البيانات المسجلة من قبل الجمعيات ومطابقتها بالمستندات المعتمدة وزار كلاهما البنك الزراعي المصري بقرية القرشية حيث شهدا أعمال تسليم الكروت للمزارعين الذين أشادوا بتسهيل إجراءات استخراجها.

وفى إطار متابعة أعمال تسجيل بيانات الحيازات على المنظومة بالجمعيات الزراعية تفقدا الجمعية الزراعية بالقرشية حيث ألتقيا بالمواطنين أثناء عمليات تسجيل البيانات كما تطرق أيضًا إلى دور الجمعية في الإعلان الواضح عن الأوراق المطلوبة لأعمال التسجيل.

وخلال الزيارة؛ أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة أن تسجيل البيانات على منظومة إلكترونية يمثل نقطة تحول كبيرة تساعد في المراقبة الجيدة للأوضاع وكذا أخذ القرارات التي تناسب الوضع الفعلي على أسس علمية موضجة أنه تم تسجيل 336 ألف حيازة على المنظومة ومتبقى 177 ألف حيازة فقط بالغربية مما يعكس وعى مزارعي الغربية.

كما قدمت الشكر لمحافظ الغربية على دعمة في تطبيق المنظومة وأبدائه العديد من الأفكار البناءة التي تراعى إستدامة المنظومة وسهولة إستخدامها.

ومن جانبه؛ أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أن تطبيق منظومة الكارت الذكي بالمحافظة هو جنى ثمار الإنتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة ، مشيرًا أن إستخدام النظم التكنولوجية يعمل على تقليل الجهد والوقت.

كما أكد أيضًا أن هذه المنظومة تأتى في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليًا ، مقدمًا الشكر لوزارة الزراعة على إختيار المحافظة أن تكون أولى المحافظات التي يتم تطبيق منظومة الكارت الذكي بها بما يأتي في صالح المزارعين .

فى المقابل أثني المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية على الجهود المبذولة على تنفيذ وإنجاح تجربة منظومة الكارت الذكي من أجل رسم البهجة على وجوه الألاف من المزارعين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشار أن تسجيل حيازة المزارع على المنظومة تمر بعدة مراحل تتمثل في (التسجيل بالجمعيات الزراعية – التأكيد والمراجعة بالإدارات الزراعية – المراقبة وإعداد التقارير بمديرية الزراعة – تسليم الكروت الذكية من بنوك الائتمان بعد تدقيق البيانات).

كما بين أن تلك المنظومة بالمحافظة تستهدف إستخراج كروت ذكية لعدد 500 ألف مواطن بإجمالي مساحة 400 ألف فدان.
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور
نجاح تجربة كارت الفلاح الذكي بالإدارات الزراعية في الغربية .. المحافظ : جنى ثمار الانتهاء من البنية التحتية للتحول الرقمي .. صور

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